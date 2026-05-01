«Для Мирры главное — финал одиночки». Чесноков — об Андреевой и Шнайдер в Мадриде

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков высказался о выходе россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финал турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) в паре.

«Мирра и Диана уже давно не выходили в финалы, а в Мадриде обыграли молодую пару Звонарёвой и Зигемунд. Сочетание молодости и мощи взяло своё. В финале им будет не так просто, но мне кажется, что главная цель Мирры — финал одиночки. Уже потом — всё остальное.

У Андреевой не было настолько хороших результатов с прошлого года, вместо неё наверх пошла Рыбакина. Костюк тоже хорошо играет на этом турнире, их шансы примерно равны. Если бы меня спросили, кто выиграет турнир в Мадриде, я бы не ответил. Игрок может потрясающе сыграть в полуфинале, а в финале сгореть. А для Костюк это вообще первый финал Мастерса», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.