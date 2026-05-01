«Играю в отличный теннис, но этого недостаточно». Фис — о поражении от Синнера в Мадриде

25-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис прокомментировал поражение в полуфинале «Мастерса» в Мадриде (Испания). Он уступил лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру со счётом 2:6, 4:6.

«Он великий чемпион. Не проиграл ни одного матча, пожалуй, со времен Индиан-Уэллса. Играет великолепно, очень уверен в себе. Он довольно точно отбивал мяч с обеих сторон и очень хорошо подавал. Конечно, первый сет был для него очень удачным. Мне пришлось немного потрудиться. Мне пришлось привыкать к его скорости подачи мяча. Я имею в виду, что играл с великолепными соперниками. Но всё равно всё по-другому. Когда я выхожу на корт против него, чувствую, что играю в отличный теннис, но этого недостаточно. Затем второй сет был намного лучше с моей стороны. Сказал бы, что, возможно, у меня было больше шансов, но я ими не воспользовался», — сказал Фис на пресс-конференции.