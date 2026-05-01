«Играю в отличный теннис, но этого недостаточно». Фис — о поражении от Синнера в Мадриде

25-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис прокомментировал поражение в полуфинале «Мастерса» в Мадриде (Испания). Он уступил лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру со счётом 2:6, 4:6.

Мадрид (м). 1/2 финала
01 мая 2026, пятница. 17:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис

«Он великий чемпион. Не проиграл ни одного матча, пожалуй, со времен Индиан-Уэллса. Играет великолепно, очень уверен в себе. Он довольно точно отбивал мяч с обеих сторон и очень хорошо подавал. Конечно, первый сет был для него очень удачным. Мне пришлось немного потрудиться. Мне пришлось привыкать к его скорости подачи мяча. Я имею в виду, что играл с великолепными соперниками. Но всё равно всё по-другому. Когда я выхожу на корт против него, чувствую, что играю в отличный теннис, но этого недостаточно. Затем второй сет был намного лучше с моей стороны. Сказал бы, что, возможно, у меня было больше шансов, но я ими не воспользовался», — сказал Фис на пресс-конференции.

Материалы по теме
Финал Андреевой/Шнайдер и медали синхронисток. Главные события спорта 1 мая
Финал Андреевой/Шнайдер и медали синхронисток. Главные события спорта 1 мая
Материалы по теме
«Очень доволен сегодняшней игрой». Синнер — о победе над Фисом в 1/2 финала в Мадриде
Комментарии
