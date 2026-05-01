Синнер — о Фисе: вижу его очень заряженным — пауза ему определённо пошла на пользу

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался об игре француза Артюра Фиса после травмы.

— Хотелось бы переключить внимание на Артюра. Он получил травму, много месяцев отсутствовал в туре, потом вернулся и показал отличные результаты. Как думаешь, иногда полезно брать паузу от тура, независимо от травм?

— Когда получаешь травму, никому не пожелаешь — за этим стоит огромный труд. Даже когда берёшь паузу в хорошем состоянии, уже сложно, и ты стараешься улучшаться. А когда травмирован, сначала ищешь себя, потом постепенно улучшаешься ментально. Я вижу его очень заряженным, очень собранным — пауза ему определённо пошла на пользу. С другой стороны, когда ты молодой и получаешь серьёзные травмы, это непросто: нужно всё делать правильно не только на корте, но и вне его, хорошо восстанавливаться. Появляются сомнения, меняется взгляд на вещи, но я думаю, что иногда пауза может помочь. Это не главная причина успеха, и, честно говоря, многое зависит от результатов. Если ты далеко заходишь на многих турнирах, пауза действительно помогает: перезагружаешься, заново тренируешься, восстанавливаешь всё — в том числе ментально. А если результаты не те, что хотелось бы, всё сложнее: как конкурент, как игрок, который хочет побеждать, ты всегда рвёшься вперёд. Тут нужен баланс, — приводит слова Синнера Ubitennis.