Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер — о Фисе: вижу его очень заряженным — пауза ему определённо пошла на пользу

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался об игре француза Артюра Фиса после травмы.

Мадрид (м). 1/2 финала
01 мая 2026, пятница. 17:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис

— Хотелось бы переключить внимание на Артюра. Он получил травму, много месяцев отсутствовал в туре, потом вернулся и показал отличные результаты. Как думаешь, иногда полезно брать паузу от тура, независимо от травм?
— Когда получаешь травму, никому не пожелаешь — за этим стоит огромный труд. Даже когда берёшь паузу в хорошем состоянии, уже сложно, и ты стараешься улучшаться. А когда травмирован, сначала ищешь себя, потом постепенно улучшаешься ментально. Я вижу его очень заряженным, очень собранным — пауза ему определённо пошла на пользу. С другой стороны, когда ты молодой и получаешь серьёзные травмы, это непросто: нужно всё делать правильно не только на корте, но и вне его, хорошо восстанавливаться. Появляются сомнения, меняется взгляд на вещи, но я думаю, что иногда пауза может помочь. Это не главная причина успеха, и, честно говоря, многое зависит от результатов. Если ты далеко заходишь на многих турнирах, пауза действительно помогает: перезагружаешься, заново тренируешься, восстанавливаешь всё — в том числе ментально. А если результаты не те, что хотелось бы, всё сложнее: как конкурент, как игрок, который хочет побеждать, ты всегда рвёшься вперёд. Тут нужен баланс, — приводит слова Синнера Ubitennis.

Материалы по теме
«Играю в отличный теннис, но этого недостаточно». Фис — о поражении от Синнера в Мадриде
Материалы по теме
Финал Андреевой/Шнайдер и медали синхронисток. Главные события спорта 1 мая
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android