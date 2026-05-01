Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Джокович справлялся с этим очень круто». Янник Синнер — о ментальной стабильности

«Джокович справлялся с этим очень круто». Янник Синнер — о ментальной стабильности
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после выхода в финал «Мастерса» в Мадриде (Испания) высказался о ментальной стабильности в моменты, когда публика болеет за соперника.

— Как тебе удаётся поддерживать такой высокий уровень концентрации и ментальной силы, даже когда публика чаще болеет за соперника? У Новака был трюк: он делал вид, что не слышит, и представлял, будто все болеют за него, а не за Рафу или кого-то ещё. В чём секрет твоей ментальной стабильности, ведь ты почти не показываешь эмоции?
— Думаю, у каждого свой подход. Новак Джокович справлялся с этим очень, очень круто — очевидно, он лучший. У меня нет какой-то особой техники. Честно говоря, я просто рад играть матч. Люди приходят смотреть хороший теннис, и порой это не против тебя — они просто хотят больше тенниса. Я их понимаю, и всё. Стараюсь оставаться спокойным в моменты давления и очень сложных ситуаций — я такой, какой есть. Это не хорошо и не плохо, у каждого свой путь. Публика может давать много позитива. Для меня играть в Италии — это особенное чувство. Всегда говорю, что с поддержкой трибун у тебя дополнительная передача. Но честно, даже когда я играл против Рафаэля здесь, атмосфера была отличной. Мадрид всегда очень корректен ко мне, и я это правда ценю, — сказал Синнер на пресс-конференции.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android