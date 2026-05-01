Александр Зверев вышел в финал «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Янником Синнером
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал «Мастерса» в Мадриде (Испания). В полуфинале он обыграл бельгийца Александра Блокса (69-й в рейтинге) со счётом 6:2, 7:5.
Мадрид (м). 1/2 финала
01 мая 2026, пятница. 21:10 МСК
Встреча продолжалась 1 час 36 минут. В её рамках Зверев шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Блокса шесть эйсов, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Победа над Блоксом стала для Зверева 30-й на «Мастерсе» в Мадриде. За титул соревнований Александр поспорит с лидером мирового рейтинга итальянским теннисистом Янником Синнером.
Комментарии
- 1 мая 2026
-
23:30
-
23:04
-
22:51
-
22:45
-
22:35
-
22:18
-
21:29
-
20:29
-
19:50
-
19:38
-
19:25
-
19:01
-
18:43
-
16:17
-
15:57
-
15:50
-
15:21
-
14:45
-
14:19
-
13:44
-
13:28
-
13:22
-
12:58
-
12:45
-
11:48
-
11:43
-
11:12
-
11:10
-
10:40
-
10:35
-
09:58
-
09:35
-
09:30
-
09:14
-
09:09