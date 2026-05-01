Александр Блокс — Александр Зверев: результат матча 1 мая, счёт 0:2, 1/2 финала турнира в Мадриде

Александр Зверев вышел в финал «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Янником Синнером
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал «Мастерса» в Мадриде (Испания). В полуфинале он обыграл бельгийца Александра Блокса (69-й в рейтинге) со счётом 6:2, 7:5.

Мадрид (м). 1/2 финала
01 мая 2026, пятница. 21:10 МСК
Александр Блокс
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. В её рамках Зверев шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Блокса шесть эйсов, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Победа над Блоксом стала для Зверева 30-й на «Мастерсе» в Мадриде. За титул соревнований Александр поспорит с лидером мирового рейтинга итальянским теннисистом Янником Синнером.

Финал Андреевой/Шнайдер и медали синхронисток. Главные события спорта 1 мая
