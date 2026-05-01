Главная Теннис Новости

«Попытаюсь дать ему жёсткий бой». Зверев — о предстоящем финале с Синнером в Мадриде

Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о предстоящей встрече с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером на «Мастерсе» в Мадриде (Испания).

Мадрид (м). Финал
03 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Не начался
1 2 3
         
         
— Как вы думаете, на него будет оказано большее давление?
— Не знаю. Я так не думаю, потому что, если ты номер один в мире, ты испытываешь давление каждую неделю. Я думаю, он к этому привык. Он довольно спокойный парень. Сейчас он просто наслаждается теннисом. Я думаю, что теннис сейчас даётся ему очень-очень легко, учитывая то, как он играет. Возможно, в воскресенье мне удастся немного усложнить ему задачу.

— Ты уже обыгрывал его четыре раза.
— Да, но это было… не в последние восемь раз. В последние восемь раз я почти не выигрывал. Он, безусловно, лучший игрок в мире. Я просто попытаюсь дать ему жёсткий бой, — сказал Зверев в интервью на корте.

