«Ещё один великолепный турнир». Синнер — о возможности выиграть «Мастерс» в Мадриде

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о возможности впервые выиграть «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Прежде всего, я очень доволен сегодняшним матчем. Завтра будет день отдыха, и я пока не слишком думаю о предстоящем финале. Конечно, очень рад, что играю здесь в своём первом финале. Это очень много значит для меня. Это был, как всегда, фантастический турнир. Что бы ни случилось в следующее воскресенье, это будет ещё один великолепный турнир», — сказал Синнер на пресс-конференции.

За титул в Мадриде Синнер поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Материалы по теме
Синнер и Зверев сразятся за титул в Мадриде. Янник побил исторический рекорд Джоковича Синнер и Зверев сразятся за титул в Мадриде. Янник побил исторический рекорд Джоковича
Финал Андреевой/Шнайдер и медали синхронисток. Главные события спорта 1 мая Финал Андреевой/Шнайдер и медали синхронисток. Главные события спорта 1 мая
