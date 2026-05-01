«Всё будет по-другому». Янник Синнер — о готовности к «Мастерсу» в Риме

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о готовности к «Мастерсу» в Риме (Италия).

«В Риме всё будет по-другому. Что касается меня, я стараюсь наверстать упущенное, много высыпаясь. Прошлой ночью я отлично выспался. Проспал много часов и сегодня утром чувствовал себя очень отдохнувшим. За последние полтора месяца я много играл, дойдя до очень высоких результатов на всех турнирах. Это, безусловно, отличный знак, но в то же время, ты, как правило, немного устаёшь. Я думаю и верю, что, когда играешь в важных матчах, таких как финалы или полуфиналы, есть ещё и прилив адреналина, который подталкивает и мотивирует меня. Между этим турниром и Римом я постараюсь восстановиться, а дальше посмотрим», — сказал Синнер на пресс-конференции.