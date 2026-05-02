Радукану снова работает с тренером, с которым выиграла US Open — 2021 — The Telegraph

Чемпионка US Open — 2021, 27-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вернулась к работе с Эндрю Ричардсоном, с которым выиграла мэйджор. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, в апреле Радукану заметили на тренировке с Ричардсоном в академии в Ла-Нусии, где он является главным тренером последние несколько лет.
Напомним, Радукану и Ричардсон завершили совместную работу через несколько недель после победы британки на US Open — 2021. В январе этого года британка рассталась с Франсиско Ройгом, а перед турниром WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) работала с Марком Петчи.
Эмма Радукану в этом сезоне снялась с «тысячников» в Майами и Мадриде и с «пятисотника» в Линце.