Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главная Теннис Новости

Радукану снова работает с тренером, с которым выиграла US Open — 2021 — The Telegraph

Радукану снова работает с тренером, с которым выиграла US Open — 2021 — The Telegraph
Чемпионка US Open — 2021, 27-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вернулась к работе с Эндрю Ричардсоном, с которым выиграла мэйджор. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, в апреле Радукану заметили на тренировке с Ричардсоном в академии в Ла-Нусии, где он является главным тренером последние несколько лет.

Напомним, Радукану и Ричардсон завершили совместную работу через несколько недель после победы британки на US Open — 2021. В январе этого года британка рассталась с Франсиско Ройгом, а перед турниром WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) работала с Марком Петчи.

Эмма Радукану в этом сезоне снялась с «тысячников» в Майами и Мадриде и с «пятисотника» в Линце.

Материалы по теме
Финал Андреевой/Шнайдер и медали синхронисток. Главные события спорта 1 мая
Финал Андреевой/Шнайдер и медали синхронисток. Главные события спорта 1 мая
