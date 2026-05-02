Андреева и Шнайдер узнали соперниц в финале парного турнира в Мадриде

Андреева и Шнайдер узнали соперниц в финале парного турнира в Мадриде
Чешка Катержина Синякова и американка Тэйлор Таунсенд вышли в финал парного турнира в Мадриде (Испания).

Их соперницами в полуфинале были француженка Кристина Младенович и сербка Александра Крунич. Матч продлился 1 час 30 минут и завершился со счётом 6:4, 7:5.

Мадрид — парный разряд (ж). 1/2 финала
01 мая 2026, пятница. 23:10 МСК
Александра Крунич
Сербия
Александра Крунич
Кристина Младенович
Франция
Кристина Младенович
А. Крунич К. Младенович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд

В финале турнира Синякова и Таунсенд сыграют против россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер, которые ранее в своём полуфинале оказались сильнее пары Лаура Зигемунд/Вера Звонарёва — 6:3, 6:2.

Примечательно, что Андреева сыграет в финале и в одиночном разряде турнира в Мадриде — там её соперницей будет украинка Марта Костюк.

Андреева является первой ракеткой России.

