Андреева и Шнайдер узнали соперниц в финале парного турнира в Мадриде
Поделиться
Чешка Катержина Синякова и американка Тэйлор Таунсенд вышли в финал парного турнира в Мадриде (Испания).
Их соперницами в полуфинале были француженка Кристина Младенович и сербка Александра Крунич. Матч продлился 1 час 30 минут и завершился со счётом 6:4, 7:5.
Мадрид — парный разряд (ж). 1/2 финала
01 мая 2026, пятница. 23:10 МСК
Александра Крунич
Кристина Младенович
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
В финале турнира Синякова и Таунсенд сыграют против россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер, которые ранее в своём полуфинале оказались сильнее пары Лаура Зигемунд/Вера Звонарёва — 6:3, 6:2.
Примечательно, что Андреева сыграет в финале и в одиночном разряде турнира в Мадриде — там её соперницей будет украинка Марта Костюк.
Андреева является первой ракеткой России.
Комментарии
- 2 мая 2026
-
07:54
-
00:56
-
00:05
- 1 мая 2026
-
23:46
-
23:30
-
23:04
-
22:51
-
22:45
-
22:35
-
22:18
-
21:29
-
20:29
-
19:50
-
19:38
-
19:25
-
19:01
-
18:43
-
16:17
-
15:57
-
15:50
-
15:21
-
14:45
-
14:19
-
13:44
-
13:28
-
13:22
-
12:58
-
12:45
-
11:48
-
11:43
-
11:12
-
11:10
-
10:40
-
10:35
-
09:58