Андреева и Шнайдер узнали соперниц в финале парного турнира в Мадриде

Чешка Катержина Синякова и американка Тэйлор Таунсенд вышли в финал парного турнира в Мадриде (Испания).

Их соперницами в полуфинале были француженка Кристина Младенович и сербка Александра Крунич. Матч продлился 1 час 30 минут и завершился со счётом 6:4, 7:5.

В финале турнира Синякова и Таунсенд сыграют против россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер, которые ранее в своём полуфинале оказались сильнее пары Лаура Зигемунд/Вера Звонарёва — 6:3, 6:2.

Примечательно, что Андреева сыграет в финале и в одиночном разряде турнира в Мадриде — там её соперницей будет украинка Марта Костюк.

Андреева является первой ракеткой России.