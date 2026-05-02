Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хольгер Руне: сначала я болел за Надаля, потом переключился на Федерера

Комментарии

Датский теннисист, победитель пяти турниров ATP в одиночном разряде Хольгер Руне рассказал, за кем из теннисистов следил в детстве.

«Сначала я болел за Рафаэля Надаля, потом переключился на Роджера Федерера, а позже пришёл черёд Новака Джоковича. Эти трое игроков до сих пор служат для меня огромным источником вдохновения. Часто смотрю их матчи и по‑прежнему остаюсь под сильным впечатлением. Они настолько разные! У каждого можно научиться многому», — приводит слова Хольгера Руне Ubitennis.

В 2022 году Руне выиграл титул серии «Мастерс» в Париже, обыграв в финале сербского теннисиста Новака Джоковича.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android