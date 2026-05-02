«Я пока далеко не на уровне Алькараса». Янник Синнер — о работе над дропшотами

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос о тренировке и развитии дропшота.
— Ты очень хорошо использовал разнообразие своих ударов — например, дропшот и форхенд-дропшот — в игре с Ходаром, на всех тех брейк-поинтах, а также сегодня. Что думаешь об этом аспекте своей игры?
— Да, это определённо аспект моей игры, который я стараюсь улучшить и использую в подходящий момент. Так что да, здесь, в Мадриде, безусловно, немного сложнее — мяч летит чуть дальше. Но на данный момент очень доволен тем, как это использую. Также старался эффективно варьировать удары бэкхендом в важные моменты. До сих пор это было довольно эффективно. Конечно, я пока далеко не на уровне Карлоса [Алькараса], это точно. Всё ещё работаю над этим. Попытки разнообразить игру идут на пользу моему стилю, — приводит слова Синнера UbiTennis.
Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Мадриде (Испания). В полуфинале он обыграл француза Артюра Фиса (25-й в рейтинге) со счётом 6:2, 6:4.
