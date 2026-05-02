Костюк рассказала о своём самочувствии перед матчем с Андреевой в финале

23-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк, ранее вышедшая в финал турнира WTA-1000 в Мадриде, где сыграет с россиянкой Миррой Андреевой, рассказала о своём самочувствии.

«Моё физическое состояние неидеально. Конец недели, никто не может чувствовать себя полностью отдохнувшим или в отличной форме. Это нормально. Важно, как ты себя ведёшь, думаю, что у меня был отличный выходной день», — цитирует Костюк Ubitennis.

Матч Андреевой и Костюк запланирован на 18:00 мск в субботу, 2 мая. Счёт личных встреч — 1:0 в пользу Костюк. Марта выиграла единственный очный матч в четвертьфинале турнира в Брисбене-2026 — 7:6 (7:5), 6:3.