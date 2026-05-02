«Из области фантастики». Донской — о шансах Синнера выиграть все «Мастерсы» в 2026 году

«Из области фантастики». Донской — о шансах Синнера выиграть все «Мастерсы» в 2026 году
Российский теннисист Евгений Донской прокомментировал шансы первой ракетки мира Янника Синнера победить на девяти турнирах серии «Мастерс» за сезон и назвал такую перспективу фантастической.

– Если Янник выигрывает в Мадриде, есть ли шанс, что он сыграет в Риме?
– Я бы, наверное, пропустил Рим. Единственное – вот этот рекорд, шестой «Мастерс», Карлос [Алькарас] не играет. Вся эта история может быть для него важна. Думаю, они тоже размышляют.

Мы сейчас разгоняем идею, что в этом сезоне Синнер может выиграть девять «Мастерсов». У него уже есть Индиан-Уэллс, Майами, Монако, финал Мадрида...
– Но он не поедет в Канаду. Это как будто что-то невозможное. Мы сейчас говорим, что он выиграет девять «Мастерсов» за один сезон – что-то из области фантастики. И мне почему-то кажется, что они не будут этим заниматься. Даже если он выиграет Рим, он не поедет в Канаду. Почти на 100% в этом уверен. Но это классная история. Не думаю, что тренеры на это смотрят. Они смотрят на то, чтобы он был свежим, без травм, в хороших кондициях к «Шлемам» и концу сезона. А это точно подразумевает, что нужно что-то пропустить, – сказал Донской на YouTube-канале «Больше!».

Синнер и Зверев сразятся за титул в Мадриде. Янник побил исторический рекорд Джоковича
Синнер и Зверев сразятся за титул в Мадриде. Янник побил исторический рекорд Джоковича
