«Он уже фантастический игрок». Каспер Рууд высказался о Рафаэле Ходаре

15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд поделился впечатлениями от 19‑летнего испанского теннисиста Рафаэля Ходара после его четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде с первой ракеткой мира Янником Синнером. Ходар проиграл итальянцу со счётом 2:6, 6:7 (0:7).
«Вчера я не видел большую часть матча, но в целом он уже фантастический игрок. Он такой молодой и обладает огромной энергией, а ещё невероятным обаянием. Действительно кажется толковым парнем. Время от времени обменивался с ним парой слов. Никогда не играл с ним на тренировках, но, судя по тому, что видно со стороны, он кажется очень симпатичным человеком. Ходар точно будет серьёзным соперником для многих в ближайшие годы. Рафаэль определённо поставит многих игроков в трудное положение. Для него это только начало. Если он стартует отсюда, нет пределов тому, как высоко сможет подняться», — приводит слова Рууда Ubitennis.
