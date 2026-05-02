Серена Уильямс сфотографировалась с Хэмилтоном на Гран-при Формулы-1 в Майами

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс посетила Гран-при Формулы-1 в Майами, где сфотографировалась с британским гонщиком «Феррари» Льюисом Хэмилтоном.

Фото: Пресс-служба Ferrari

За карьеру Серена Уильямс выиграла 23 титула «Большого шлема» в одиночном разряде — больше, чем любая другая теннисистка в Открытую эру (с 1968 года). Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах.

Льюис Хэмилтон является семикратным чемпионом Формулы-1. В спринт-квалификации Гран-при в Майами он занял седьмое место. Спринт в Майами стартует в субботу, 2 мая, в 19:00 мск.