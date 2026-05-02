«Держал под контролем с самого начала». Зверев — о победе над Блоксом в Мадриде

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, вышедший в финал «Мастерса» в Мадриде благодаря победе над 69-м номером мирового рейтинга бельгийцем Александром Блоксом, положительно оценил полуфинальную встречу турнира.

«Это был хороший матч. Думаю, я держал его под контролем с самого начала. Мне стало немного тяжело во втором сете, но в то же время у меня было много возможностей. Верил, что воспользуюсь одной из них, это свершилось. Доволен, как справился с ситуацией», – приводит слова Зверева Punto de Break.

Соперником Зверева в финале станет первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.