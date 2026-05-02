«Держал под контролем с самого начала». Зверев — о победе над Блоксом в Мадриде
Поделиться
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, вышедший в финал «Мастерса» в Мадриде благодаря победе над 69-м номером мирового рейтинга бельгийцем Александром Блоксом, положительно оценил полуфинальную встречу турнира.
Мадрид (м). 1/2 финала
01 мая 2026, пятница. 21:10 МСК
Александр Блокс
А. Блокс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Александр Зверев
А. Зверев
«Это был хороший матч. Думаю, я держал его под контролем с самого начала. Мне стало немного тяжело во втором сете, но в то же время у меня было много возможностей. Верил, что воспользуюсь одной из них, это свершилось. Доволен, как справился с ситуацией», – приводит слова Зверева Punto de Break.
Соперником Зверева в финале станет первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
Мадрид (м). Финал
03 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Александр Зверев
А. Зверев
Материалы по теме
Комментарии
- 2 мая 2026
-
11:59
-
11:49
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:44
-
10:36
-
10:25
-
09:44
-
09:30
-
09:30
-
07:54
-
00:56
-
00:05
- 1 мая 2026
-
23:46
-
23:30
-
23:04
-
22:51
-
22:45
-
22:35
-
22:18
-
21:29
-
20:29
-
19:50
-
19:38
-
19:25
-
19:01
-
18:43
-
16:17
-
15:57
-
15:50
-
15:21
-
14:45
-
14:19
-
13:44