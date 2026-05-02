Кто станет чемпионкой Мадрида — Мирра Андреева или Марта Костюк?

Сегодня, 2 мая, в Мадриде завершится грунтовый турнир категории WTA-1000. В финале сыграют восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева и украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая в мировом рейтинге 23-е место. Начало встречи запланировано на 18:00 мск. Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Костюк. Марта выиграла единственный очный матч в четвертьфинале турнира в Брисбене-2026 — 7:6 (7:5), 6:3.

Действующей победительницей соревнования является белоруска Арина Соболенко, ранее уступившая в четвертьфинале американке Хейли Баптист.