«Он заслуживает выхода в финал». Блокс — о поражении от Зверева в Мадриде

Бельгийский теннисист Александр Блокс прокомментировал поражение от третьей ракетки мира Александра Зверева со счётом 2:6, 5:7 в полуфинале «Мастерса» в Мадриде.

«У него очень цельная игра. Хорошо подаёт, хорошо принимает… Я чувствовал сильное давление с самого начала матча, да, считаю, что он заслуживает выхода в финал. Сегодня Зверев просто сыграл лучше — вот и всё, что могу сказать. Я старался держать свою подачу, как и в последних матчах. В розыгрышах пытался делать разное — быть агрессивным, расширять площадку, но чувствовал, что у него есть ответ на всё. Мне нужно улучшить всё, что делаю сейчас, чтобы получить шанс в следующий раз», — приводит слова Блокса Punto de Break.