«Он заслуживает выхода в финал». Блокс — о поражении от Зверева в Мадриде

Бельгийский теннисист Александр Блокс прокомментировал поражение от третьей ракетки мира Александра Зверева со счётом 2:6, 5:7 в полуфинале «Мастерса» в Мадриде.

Мадрид (м). 1/2 финала
01 мая 2026, пятница. 21:10 МСК
Александр Блокс
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«У него очень цельная игра. Хорошо подаёт, хорошо принимает… Я чувствовал сильное давление с самого начала матча, да, считаю, что он заслуживает выхода в финал. Сегодня Зверев просто сыграл лучше — вот и всё, что могу сказать. Я старался держать свою подачу, как и в последних матчах. В розыгрышах пытался делать разное — быть агрессивным, расширять площадку, но чувствовал, что у него есть ответ на всё. Мне нужно улучшить всё, что делаю сейчас, чтобы получить шанс в следующий раз», — приводит слова Блокса Punto de Break.

Материалы по теме
Синнер и Зверев сразятся за титул в Мадриде. Янник побил исторический рекорд Джоковича
Синнер и Зверев сразятся за титул в Мадриде. Янник побил исторический рекорд Джоковича
