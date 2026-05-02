«Он заслуживает выхода в финал». Блокс — о поражении от Зверева в Мадриде
Поделиться
Бельгийский теннисист Александр Блокс прокомментировал поражение от третьей ракетки мира Александра Зверева со счётом 2:6, 5:7 в полуфинале «Мастерса» в Мадриде.
Мадрид (м). 1/2 финала
01 мая 2026, пятница. 21:10 МСК
Александр Блокс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Александр Зверев
«У него очень цельная игра. Хорошо подаёт, хорошо принимает… Я чувствовал сильное давление с самого начала матча, да, считаю, что он заслуживает выхода в финал. Сегодня Зверев просто сыграл лучше — вот и всё, что могу сказать. Я старался держать свою подачу, как и в последних матчах. В розыгрышах пытался делать разное — быть агрессивным, расширять площадку, но чувствовал, что у него есть ответ на всё. Мне нужно улучшить всё, что делаю сейчас, чтобы получить шанс в следующий раз», — приводит слова Блокса Punto de Break.
Комментарии
