Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Зверев высказался о предстоящем финале «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Синнером

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, накануне вышедший в финал турнира серии «Мастерс», где сыграет с лидером мирового рейтинга среди мужчин итальянцем Янником Синннером, высказался о предстоящей встрече.

Мадрид (м). Финал
03 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
«Это номер один в мире, не проиграл ни матча с начала февраля. Сейчас он, без сомнений, лучший игрок в мире. Мне нужно сыграть в очень хороший теннис, чтобы была хоть какая-то возможность [победить]. Знаю, что способен это сделать, выложусь на полную в воскресенье», — приводит слова Зверева Punto de Break.

Соперники в этом сезоне уже играли вместе на «Мастерсах», но на полуфинальных стадиях турниров. Во всех трёх встречах победу одержал Синнер.

