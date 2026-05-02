Зверев высказался о предстоящем финале «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Синнером

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, накануне вышедший в финал турнира серии «Мастерс», где сыграет с лидером мирового рейтинга среди мужчин итальянцем Янником Синннером, высказался о предстоящей встрече.

«Это номер один в мире, не проиграл ни матча с начала февраля. Сейчас он, без сомнений, лучший игрок в мире. Мне нужно сыграть в очень хороший теннис, чтобы была хоть какая-то возможность [победить]. Знаю, что способен это сделать, выложусь на полную в воскресенье», — приводит слова Зверева Punto de Break.

Соперники в этом сезоне уже играли вместе на «Мастерсах», но на полуфинальных стадиях турниров. Во всех трёх встречах победу одержал Синнер.