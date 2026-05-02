Зверев высказался о предстоящем финале «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Синнером
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, накануне вышедший в финал турнира серии «Мастерс», где сыграет с лидером мирового рейтинга среди мужчин итальянцем Янником Синннером, высказался о предстоящей встрече.
Мадрид (м). Финал
03 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
Александр Зверев
«Это номер один в мире, не проиграл ни матча с начала февраля. Сейчас он, без сомнений, лучший игрок в мире. Мне нужно сыграть в очень хороший теннис, чтобы была хоть какая-то возможность [победить]. Знаю, что способен это сделать, выложусь на полную в воскресенье», — приводит слова Зверева Punto de Break.
Соперники в этом сезоне уже играли вместе на «Мастерсах», но на полуфинальных стадиях турниров. Во всех трёх встречах победу одержал Синнер.
- 2 мая 2026
-
13:42
-
13:34
-
13:07
-
13:00
-
12:46
-
12:25
-
11:59
-
11:49
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:44
-
10:36
-
10:25
-
09:44
-
09:30
-
09:30
-
07:54
-
00:56
-
00:05
- 1 мая 2026
-
23:46
-
23:30
-
23:04
-
22:51
-
22:45
-
22:35
-
22:18
-
21:29
-
20:29
-
19:50
-
19:38
-
19:25
-
19:01
-
18:43
-
16:17