Берреттини — про Янника Синнера: он единственный, кто постоянно оправдывает прогнозы

Комментарии

Итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал, насколько уровень игроков зависит от их положения в рейтинге ATP.

«Современный теннис показывает нам, что рейтинги имеют значение лишь до определённой степени. Блокс обыграл Рууда — действующего чемпиона, который выступал в Мадриде. Не хочу ничего говорить про Янника Синнера, потому что он играет и добивается больших успехов, но факт в том, что он единственный, кто постоянно оправдывает прогнозы. В остальном в этом и есть прелесть тенниса, иначе всегда побеждал бы первый номер посева. Я выходил на корт с осознанием того, что мой уровень высок, могу выиграть у кого угодно — так же, как и проиграть кому угодно. Возможно, это помогло мне так плотно держаться в матче», — приводит слова Берреттини Ubitennis.

