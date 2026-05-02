Александра Шубладзе выиграла турнир W75 в Грузии

240-я ракетка мира российская теннисистка Александра Шубладзе стала победительницей турнира категории W75 в Грузии. В финальной встрече она обыграла соперницу из США Вивиан Вулфф, занимающую в мировом рейтинге 294-е место, со счётом 6:3, 6:1. Турнир проводился на грунтовом покрытии.

Для 20-летней россиянки этот титул стал 10-м в карьере на турнирах ITF в одиночном разряде, она также выиграла девять трофеев ITF в парном разряде.

Также сегодня, 2 мая, в Мадриде пройдёт заключительный матч женского «тысячника» в одиночном разряде, где восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева сыграет с украинкой Мартой Костюк.

