Зверев вышел в седьмой финал «Мастерса» на грунте. Только у «Большой тройки» их больше

Третья ракетка мира Александр Зверев вышел в финал грунтового «Мастерса» в Мадриде. Этот финал станет для немца седьмым на турнирах серии «Мастерс» на грунте в карьере.

Данным достижением Зверев сравнялся с австрийцем Томасом Мустером, в активе которого семь финалов на грунтовых «Мастерсах».

Теперь, по информации Opta Ace, Зверев делит четвёртое место с Мустером по количеству финалов на «Мастерсах» на грунте (статистика ведётся с 1990 года). Выше него в рейтинге остаются лишь три легенды мирового тенниса:

Рафаэль Надаль — 33 финала. Новак Джокович — 19 финалов. Роджер Федерер — 16 финалов. Александр Зверев и Томас Мустер — по семь финалов.

«Мастерс» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим победителем соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд.