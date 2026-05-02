Зверев вышел в седьмой финал «Мастерса» на грунте. Только у «Большой тройки» их больше

Третья ракетка мира Александр Зверев вышел в финал грунтового «Мастерса» в Мадриде. Этот финал станет для немца седьмым на турнирах серии «Мастерс» на грунте в карьере.
Данным достижением Зверев сравнялся с австрийцем Томасом Мустером, в активе которого семь финалов на грунтовых «Мастерсах».
Теперь, по информации Opta Ace, Зверев делит четвёртое место с Мустером по количеству финалов на «Мастерсах» на грунте (статистика ведётся с 1990 года). Выше него в рейтинге остаются лишь три легенды мирового тенниса:
- Рафаэль Надаль — 33 финала.
- Новак Джокович — 19 финалов.
- Роджер Федерер — 16 финалов.
- Александр Зверев и Томас Мустер — по семь финалов.
«Мастерс» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим победителем соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд.