Андреева — Костюк: текстовая онлайн-трансляция финала турнира WTA-1000 в Мадриде

Сегодня, 2 мая, в Мадриде завершится грунтовый турнир категории WTA-1000. В финале сыграют восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева и и украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая в мировом рейтинге 23-е место.

Теннисистки встречались друг с другом на уровне тура WTA лишь один раз, это произошло в текущем году. Счёт личных встреч — 1:0 в пользу Костюк. Марта выиграла единственный очный матч в четвертьфинале турнира в Брисбене-2026 — 7:6 (7:5), 6:3.

Действующей победительницей соревнования является белоруска Арина Соболенко, ранее уступившая в четвертьфинале американке Хейли Баптист.