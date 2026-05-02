Хольгер Руне показал тренировку перед грунтовым турниром в Гамбурге

39-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне опубликовал у себя на странице в соцсети видео, где проводит тренировку на грунтовом покрытии. Ранее стало известно, что спортсмен числится в заявке на турнир ATP-500 в немецком Гамбурге, который пройдёт с 17 по 23 мая.

«Пятисотник» в Гамбурге станет для датчанина первым соревнованием после долгого перерыва. Руне не принимает участие в турнирах с октября 2025 года, когда на соревнованиях в Стокгольме (Швеция) получил серьёзную травму во время матча с французом Уго Умбером. После обследования выяснилось, что у Руне разрыв ахиллова сухожилия. Через несколько дней датчанину была проведена операция, после которой он приступил к реабилитации.

В активе 22-летнего Руне пять титулов на турнирах АТР, в том числе победа на «Мастерсе» в Париже в 2022 году.