Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Макки назвал условие, при котором Мирра Андреева сможет выиграть несколько ТБШ

Макки назвал условие, при котором Мирра Андреева сможет выиграть несколько ТБШ
Известный американский тренер по теннису Рик Макки поделился впечатлениями от выступления восьмой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой на турнире WTA-1000 в Мадриде.

«Андреева может выиграть несколько турниров «Большого шлема», если будет сосредоточена на соревновании. Когда она борется сама с собой, она превращается из «русского кролика» в «русскую дурную привычку». У неё много талантов, как я уже говорил, но главное — сохранять позитивный настрой в голове», — написал Макки на своей странице в соцсетях.

Мирра Андреева вышла в финал «Мастерса» в Мадриде, в котором сыграет против украинской теннисистки Марты Костюк. Матч запланирован на 18:00 мск субботы, 2 мая. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирра Андреева – Марта Костюк в финале WTA-1000 в Мадриде.

