Зверев сравнялся с Синнером по числу выходов в финалы «Мастерсов»
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев сравнялся по количеству выходов в полуфинальные стадии «Мастерсов» с нынешним лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером. Оба спортсмена 13 раз становились участниками матчей 1/2 финала на турнирах категории АТР-1000.
Последним результатом Зверева стала победа над бельгийским теннисистом Александром Блоксом, являющимся 69-й ракеткой мира, в полуфинале «Мастерса» в Мадриде.
Мадрид (м). 1/2 финала
01 мая 2026, пятница. 21:10 МСК
Александр Блокс
Окончен
0 : 2
Александр Зверев
Среди действующих теннисистов больше, чем Синнер и Зверев, в финалы «Мастерсов» выходил только серб Новак Джокович (60), не принимающий участия в текущем турнире.
Зверев и Синнер сразятся в финальном матче в Мадриде завтра, 3 мая.
Мадрид (м). Финал
03 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
Не начался
