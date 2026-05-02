Зверев сравнялся с Синнером по числу выходов в финалы «Мастерсов»

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев сравнялся по количеству выходов в полуфинальные стадии «Мастерсов» с нынешним лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером. Оба спортсмена 13 раз становились участниками матчей 1/2 финала на турнирах категории АТР-1000.

Последним результатом Зверева стала победа над бельгийским теннисистом Александром Блоксом, являющимся 69-й ракеткой мира, в полуфинале «Мастерса» в Мадриде.

Среди действующих теннисистов больше, чем Синнер и Зверев, в финалы «Мастерсов» выходил только серб Новак Джокович (60), не принимающий участия в текущем турнире.

Зверев и Синнер сразятся в финальном матче в Мадриде завтра, 3 мая.