«Он словно итальянский огнемёт». Рик Макки — про Янника Синнера

Известный американский тренер по теннису Рик Макки рассказал об игровых особенностях первой ракетки мира Янника Синнера.

«Синнер мощно действует с обеих сторон и демонстрирует двойной успех в каждом матче. Ни один теннисист в истории так не контролировал центр корта и так не наносил такие сокрушительные удары с обеих рук — словно итальянский огнемёт. С точки зрения биомеханики его техника идеальна, всё взаимосвязано — от фазы подготовки до завершения удара, он способен наносить удары с любой позиции, с любого положения ног — от начала до конца движения», — написал Макки у себя на странице в социальной сети.

Синнер ранее вышел в финал «Мастерса» в Мадриде, где встретится с третьей ракеткой мира, немецким теннисистом Александром Зверевым.