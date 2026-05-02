Сегодня, 2 мая, в Мадриде, Испания, завершится грунтовый турнир категории WTA-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоится финальный матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заключительного игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-1000, Мадрид. Расписание матчей на 2 мая (время начала московское):

18:00. Мирра Андреева (Россия) – Марта Костюк (Украина).

Финалистки турнира встречались друг с другом на уровне тура WTA лишь один раз, это произошло в текущем году. Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Костюк. Марта выиграла единственный очный матч в четвертьфинале турнира в Брисбене-2026 — 7:6 (7:5), 6:3.

Действующей победительницей соревнования является белоруска Арина Соболенко, в текущем розыгрыше уступившая в четвертьфинале американке Хейли Баптист.