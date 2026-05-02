Роман Сафиуллин вышел в финал «челленджера» в Австрии

176-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в финальную стадию грунтового турнира серии «челленджер» в Маутхаузене (Австрия).

В полуфинальном поединке Сафиуллин со счётом 6:3, 3:6, 6:2 обыграл соперника из Австрии Лукаса Ноймайера, занимающего в мировом рейтинге 195-е место.

По ходу матча Ноймайер дважды подал навылет, допустил три двойные ошибки, а также реализовал один брейк-пойнт из четырёх. Сафиуллин сделал пять эйсов, ни разу не ошибся на подаче и сумел реализовать три брейк-пойнта из шести.

В финале «челленджера» в Маутхаузене Сафиуллин сразится с португальцем Джейми Фарией. Встреча состоится завтра, 3 мая.

