Александр Бублик показал, как его поддерживают трибуны перед «Мастерсом» в Риме

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик опубликовал у себя в телеграм-канале видео, снятое на тренировке перед стартом турнира серии «Мастерс» в Риме. Спортсмен продемонстрировал обзор трибуны и показал, как публика эмоционально его поддерживает.

Последним на данный момент результатом Бублика в одиночном разряде стал матч второго круга «Мастерса» в Мадриде, где он уступил 80-й ракетке мира греку Стефаносу Циципасу (2:6, 5:7).

Турнир АТР-1000 в Риме стартует 5 мая. Его действующим победителем является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который не примет участия в турнире в столице Италии из-за травмы запястья.