Мирра Андреева повторила на турнире в Мадриде достижение Винус Уильямс и Виктории Азаренко

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева, выйдя на «тысячнике» в Мадриде одновременно в финалы в одиночном и парном разрядах, повторила достижение семикратной победительницы турниров «Большого шлема» Винус Уильямс и чемпионки двух ТБШ Виктории Азаренко на этом соревновании.

Мадрид (ж). 1/2 финала
30 апреля 2026, четверг. 17:05 МСК
Хейли Баптист
США
Хейли Баптист
Х. Баптист
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 8
6 		7 10
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Мадрид — парный разряд (ж). 1/2 финала
01 мая 2026, пятница. 14:40 МСК
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Уильямс покорялось подобное достижение в 2010 году, Азаренко — в 2012-м. В обоих случаях спортсменки выигрывали титулы в парном разряде, но уступали в одиночных финалах.

В одиночном разряде Андреева сразится за титул за украинкой Мартой Костюк, встреча запланирована на 18:00 мск субботы, 2 мая. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Марта Костюк в финале WTA-1000 в Мадриде.

Мадрид (ж). Финал
02 мая 2026, суббота. 18:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

В парном разряде Андреева сыграет со своей соотечественницей Дианой Шнайдер. Соперницами девушек станут Тэйлор Таунсенд и Катаржина Синякова.

Мадрид — парный разряд (ж). Финал
03 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
