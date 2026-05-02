Мирра Андреева повторила на турнире в Мадриде достижение Винус Уильямс и Виктории Азаренко

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева, выйдя на «тысячнике» в Мадриде одновременно в финалы в одиночном и парном разрядах, повторила достижение семикратной победительницы турниров «Большого шлема» Винус Уильямс и чемпионки двух ТБШ Виктории Азаренко на этом соревновании.
Уильямс покорялось подобное достижение в 2010 году, Азаренко — в 2012-м. В обоих случаях спортсменки выигрывали титулы в парном разряде, но уступали в одиночных финалах.
В одиночном разряде Андреева сразится за титул за украинкой Мартой Костюк, встреча запланирована на 18:00 мск субботы, 2 мая. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Марта Костюк в финале WTA-1000 в Мадриде.
