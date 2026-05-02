Мирра Андреева повторила на турнире в Мадриде достижение Винус Уильямс и Виктории Азаренко

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева, выйдя на «тысячнике» в Мадриде одновременно в финалы в одиночном и парном разрядах, повторила достижение семикратной победительницы турниров «Большого шлема» Винус Уильямс и чемпионки двух ТБШ Виктории Азаренко на этом соревновании.

Уильямс покорялось подобное достижение в 2010 году, Азаренко — в 2012-м. В обоих случаях спортсменки выигрывали титулы в парном разряде, но уступали в одиночных финалах.

В одиночном разряде Андреева сразится за титул за украинкой Мартой Костюк, встреча запланирована на 18:00 мск субботы, 2 мая.

В парном разряде Андреева сыграет со своей соотечественницей Дианой Шнайдер. Соперницами девушек станут Тэйлор Таунсенд и Катаржина Синякова.