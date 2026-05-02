Стало известно, как будет выглядеть форма Даниила Медведева на «Ролан Гаррос» — 2026

Стало известно, в каком комплекте формы сыграет 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев на турнире «Ролан Гаррос» — 2026.

Фото: Lacoste

Фото: Lacoste

На фотографиях спортсмен предстал в поло тёмно-синего цвета и шортах небесного оттенка, а также в кроссовках голубой расцветки. Такой же комплект одежды, доступный к заказу и покупке, присутствует на официальном сайте «Ролан Гаррос» в разделе новинок текущего года.

Последним результатом Медведева является выступление на «Мастерсе» в Мадриде, где в 1/8 финала он проиграл итальянцу Флавио Коболли (3:6, 7:5, 4:6).

«Ролан Гаррос» пройдёт во Франции с 24 мая по 7 июня.