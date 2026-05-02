Оже-Альяссим отреагировал на новость о скором завершении карьеры Нисикори

Оже-Альяссим отреагировал на новость о скором завершении карьеры Нисикори
Пятая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим отреагировал у себя на странице в соцсети на новость о скором завершении карьеры бывшей четвёртой ракеткой мира японцем Кеем Нисикори.

«Бесспорно один из лучших в свой эпохе. Спасибо за то, что вдохновлял меня и многие поколения. Твой след в этом виде спорта останется навсегда!» — написал Оже-Альяссим.

Ранее Нисикори опубликовал у себя в аккаунте в соцсети объявление, заявив, что намерен завершить профессиональную карьеру после окончания текущего сезона. Теннисисту 36 лет. Он является финалистом US Open — 2014, бронзовым призёром Олимпийских игр — 2016. За карьеру он завоевал 12 титулов в одиночном разряде.

