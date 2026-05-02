Первый и второй сеяные встретятся в финале на двух «Мастерсах» подряд впервые с 2016 года
Первый и второй сеяные встретятся в финале на двух подряд турнирах серии «Мастерс» впервые с 2016 года, когда это произошло в Мадриде и Риме. В обоих финалах сыграли Новак Джокович и Энди Маррей. Об этом сообщает OptaAce.
Мадрид (м). Финал
03 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
Александр Зверев
В 2026 году на «Мастерсе» в Мадриде сыграют лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер (первый сеяный) и третья ракетка мира немец Александр Зверев (второй сеяный). Испанец Карлос Алькарас, занимающий вторую строчку рейтинга ATP, не принимает участия в турнире из-за травмы. Ранее в финале «Мастерса» в Монте-Карло Синнер обыграл Алькараса со счётом 7:6 (7:5), 6:3.
Матч за титул соревнований в Мадриде пройдёт в воскресенье, 3 мая, начало — в 18:00 мск.
