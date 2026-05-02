Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев — о работе с отцом: он понял, что очень важно разделять обязанности отца и тренера

Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, каково ему работать с отцом в роли тренера.

«Честно говоря — хорошо, особенно когда я сам стал взрослым. Думаю, он понял, что очень важно разделять обязанности отца и тренера по теннису. Поэтому, когда мы дома, он, конечно, отец. Но когда мы участвуем в теннисных турнирах, он просто мой тренер. Он позволяет мне заниматься своими делами вне тенниса. Он позволяет мне заниматься своим собственным бизнесом, что очень важно, особенно когда становишься старше.

Повторюсь, я уже много-много лет в туре и знаю, что многие родители, занимающиеся теннисом, особенно, как мне кажется, женщины, пытаются контролировать каждый аспект жизни своих детей. Я действительно считаю, что это неправильно. Думаю, что именно в этом мой отец был и остаётся очень умным человеком. Он позволяет мне жить своей жизнью. Он позволяет мне делать всё, что я захочу, за пределами теннисного корта. А на теннисном корте он для меня лучший тренер», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android