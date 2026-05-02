«Поможет лишь до определённого момента». Зверев — об использовании ИИ в теннисе

Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев после выхода в финал «Мастерса» в Мадриде (Испания) высказался об использовании искусственного интеллекта в теннисе.

— Что вы думаете об искусственном интеллекте в теннисе?
— Искусственный интеллект?

— Он используется во многих командах, в том числе и в теннисе.
— Каким образом используется искусственный интеллект?

— В анализе, в отслеживании эффективности, во многих аспектах. Что вы думаете по этому поводу?
— Да, я думаю, что, как и многие другие игроки, я, конечно, просматриваю некоторую статистику перед матчами. Но думаю, что во многом это так, ведь теннис — это ещё и чувствительный вид спорта. Ни против Янника, ни против Карлоса, ни против лучших игроков мира не бывает двух одинаковых матчей. Я знаю это, и они это знают. Мы всегда будем приспосабливаться. Мы всегда будем пытаться найти способы победить друг друга. Так что да, конечно, статистика немного помогает, но я также думаю, что они знают, что я знаю о существовании этой статистики, и наверняка они что-то изменят. Так что да, то же самое относится и ко мне. Я изменю свою тактику игры против них.

Послушайте, у игроков есть слабые стороны и сильные. В конце концов, всегда побеждают лучшие игроки. В данном случае последние пару месяцев это был Янник. И я думаю, что ИИ, о нём много статистики, ни для кого не секрет, как он играет, но всё равно никто не может его победить. Так что, я думаю, ИИ поможет вам лишь до определённого момента, — сказал Зверев на пресс-конференции.

