«Такого не пожелаешь даже врагу». Руне — о разрыве ахиллова сухожилия

39-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал о том, как повлияла на его жизнь серьёзная травма – разрыв ахиллова сухожилия, который он получил в октябре 2025 года.

«Думаю, невозможно представить это чувство, когда ты внезапно не имеешь возможности ходить. В декабре я не мог ходить вообще. Я не мог даже опереться на ногу. Физическая сторона — это одно, но когда ты видишь, как вся твоя жизнь будто исчезает, — это совсем другое, а я люблю свою жизнь. Такого не пожелаешь даже врагу. Травмы на таком уровне — это ужасно. Тут особо нечего сказать. Уверен, я многому научился и понял, как сильно скучаю по теннису», – приводит слова Руне Punto de Break.

Ранее Руне заявился на турнир АТР-250 в Гамбурге (Германия), который пройдёт с 17 по 23 мая.

Норвежец не принимает участия в турнирах с октября 2025 года, когда на соревнованиях в Стокгольме (Швеция) получил серьёзную травму во время матча с французом Уго Умбером. После обследования выяснилось, что у норвежца разрыв ахиллова сухожилия. Через несколько дней датчанину была проведена операция, после которой он приступил к реабилитации.