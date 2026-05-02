«Напоминало финал в Дохе с Алькарасом». Бартоли — об игре Фиса в матче с Синнером

Бывшая теннисистка и чемпионка Уимблдона‑2013 Марион Бартоли поделилась мнением об игре француза Артюра Фиса в 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде с итальянцем Янником Синнером. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу итальянского теннисиста.

«Это немного напоминало финал в Дохе против Алькараса, где он слишком рано начинает играть на пределе скорости. Чувствуется, что он не привык к такому темпу, к этой спешке. Показалось, что первые 25 минут он почти постоянно находился в обороне.

На таком покрытии и корте мяч может лететь куда угодно, и вдобавок ты ощущаешь давление со стороны соперника, который, откровенно говоря, не даёт тебе ничего», – приводит слова Бартоли Tennis Head.