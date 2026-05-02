Мирра Андреева проиграла Марте Костюк в финале турнира WTA-1000 в Мадриде

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла завоевать титул турнира категории WTA-1000 в Мадриде. В финале она уступила украинке Марте Костюк (23-я в рейтинге) со счётом 2:6, 5:7.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Андреева один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Костюк четыре эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Для Костюк титул в Мадриде стал третьим в карьере и вторым в сезоне. Также Марта впервые выиграла «тысячник». По итогам соревнований она поднимется на 15-ю строчку мирового рейтинга.