Мирра Андреева проиграла Марте Костюк в финале турнира WTA-1000 в Мадриде
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла завоевать титул турнира категории WTA-1000 в Мадриде. В финале она уступила украинке Марте Костюк (23-я в рейтинге) со счётом 2:6, 5:7.
Мадрид (ж). Финал
02 мая 2026, суббота. 18:10 МСК
Мирра Андреева
Окончен
0 : 2
Марта Костюк
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Андреева один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Костюк четыре эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Для Костюк титул в Мадриде стал третьим в карьере и вторым в сезоне. Также Марта впервые выиграла «тысячник». По итогам соревнований она поднимется на 15-ю строчку мирового рейтинга.
