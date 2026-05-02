Фото: Мирра Андреева не смогла сдержать слёз после поражения в финале в Мадриде

Сегодня, 2 мая, на грунтовых кортах турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) состоялся финальный матч. Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева проиграла украинке Марте Костюк (23-я в рейтинге) со счётом 2:6, 5:7. После матча 19-летняя россиянка не смогла сдержать слёз.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Мирра Андреева проиграла второй финал в карьере. Ранее она уступила в решающем матче на турнире в Нинбо-2024. Для Костюк титул в Мадриде стал третьим в карьере и вторым в сезоне. Также Марта впервые выиграла «тысячник». По итогам соревнований она поднимется на 15-ю строчку мирового рейтинга.