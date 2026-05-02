Марта Костюк впервые в карьере станет 15-й ракеткой мира

Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере поднимется на 15-ю строчку рейтинга WTA, после победы в финале «тысячника» в Мадриде. В финале турнира Костюк обыграла российскую теннисистку Мирру Андрееву со счётом 6:3, 5:7.

В рейтинге WTA от 20 апреля 2026 года Костюк занимает 23-ю строчку. За победу на турнире в Мадриде она получит 785 очков. Таким образом она обойдёт бельгийку Элисе Мертенс, россиянок Людмилу Самсонову и Диану Шнайдер, американку Мэдисон Киз, датчанку Клару Таусон, американку Иву Йович и японку Наоми Осаку и займёт 15-ю строчку рейтинга (2507 очков).

23-летняя Костюк впервые в карьере выиграла турнир категории WTA-1000. Для украинской теннисистки титул в Мадриде стал третьим на турнирах WTA.