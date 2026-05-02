Фото: Марта Костюк сделала сальто назад на корте после победы на «тысячнике» в Мадриде

23-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). В решающем матче она обыграла россиянку Мирру Андрееву со счётом 6:2, 7:5. После победу Марта на корте исполнила сальто назад.

Мадрид (ж). Финал
02 мая 2026, суббота. 18:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Фото: Скриншот из трансляции

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Для Костюк титул в Мадриде стал третьим в карьере и вторым в сезоне. Также Марта впервые выиграла «тысячник». По итогам соревнований она поднимется на 15-ю строчку мирового рейтинга.

Прошлогодней чемпионкой турнира в Мадриде является белорусская теннисистка Арина Соболенко. В этом году она уступила в 1/4 финала американке Хейли Баптист.

