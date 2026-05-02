Чесноков прокомментировал поражение Андреевой в финале турнира в Мадриде

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянки Мирры Андреевой в финале турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Она уступила украинке Марте Костюк со счётом 2:6, 5:7.
«Костюк играла в свой самый лучший теннис. Хорошо, что Андреева вышла в финал. Это даст ей какой-то потенциал на «Ролан Гаррос». Но Костюк играла потрясающе весь турнир! Её было бы сложно кому-то остановить. Бывают звёздные часы. По игре это топ-10, она была лучше всех на турнире.
В финале было достаточно ошибок, но Костюк играет остро, глубоко и хорошо двигается. Когда впервые попадаешь в финал «Мастерса», тяжело показать хороший теннис. Потому что такое впервые. Но на этом турнире Марта солидно смотрелась», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 2 мая 2026
-
20:10
-
20:03
-
20:01
-
19:58
-
19:55
-
19:48
-
19:45
-
19:31
-
19:14
-
19:05
-
18:44
-
18:37
-
18:35
-
18:00
-
17:52
-
17:32
-
17:13
-
16:57
-
16:37
-
16:23
-
15:59
-
15:30
-
15:26
-
15:16
-
15:00
-
14:56
-
14:50
-
14:44
-
14:35
-
14:25
-
13:42
-
13:34
-
13:07
-
13:00
-
12:46