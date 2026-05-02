Чесноков прокомментировал поражение Андреевой в финале турнира в Мадриде

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянки Мирры Андреевой в финале турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Она уступила украинке Марте Костюк со счётом 2:6, 5:7.

«Костюк играла в свой самый лучший теннис. Хорошо, что Андреева вышла в финал. Это даст ей какой-то потенциал на «Ролан Гаррос». Но Костюк играла потрясающе весь турнир! Её было бы сложно кому-то остановить. Бывают звёздные часы. По игре это топ-10, она была лучше всех на турнире.

В финале было достаточно ошибок, но Костюк играет остро, глубоко и хорошо двигается. Когда впервые попадаешь в финал «Мастерса», тяжело показать хороший теннис. Потому что такое впервые. Но на этом турнире Марта солидно смотрелась», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.