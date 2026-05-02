Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Мирра Андреева обратилась к Марте Костюк после поражения в финале «тысячника» в Мадриде

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева обратилась к украинке Марте Костюк после поражения в финале «тысячника» в Мадриде со счётом 3:6, 5:7.

Мадрид (ж). Финал
02 мая 2026, суббота. 18:10 МСК
Окончен
0 : 2
1 2
         
3 		5
6 		7
         
«Прежде всего, конечно, я хотела бы поздравить Марту и её команду с этой потрясающей победой сегодня, а также с тем, как в целом складывается твой сезон. Ты выиграла два турнира подряд, показываешь очень высокий уровень игры, так что поздравляю и с сегодняшней победой», – сказала Андреева во время церемонии награждения.

23-летняя Костюк впервые в карьере выиграла турнир категории WTA-1000. Для украинской теннисистки титул в Мадриде стал третьим на турнирах WTA.

