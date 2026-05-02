Мирра Андреева обратилась к Марте Костюк после поражения в финале «тысячника» в Мадриде
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева обратилась к украинке Марте Костюк после поражения в финале «тысячника» в Мадриде со счётом 3:6, 5:7.
Мадрид (ж). Финал
02 мая 2026, суббота. 18:10 МСК
Мирра Андреева
Окончен
0 : 2
Марта Костюк
«Прежде всего, конечно, я хотела бы поздравить Марту и её команду с этой потрясающей победой сегодня, а также с тем, как в целом складывается твой сезон. Ты выиграла два турнира подряд, показываешь очень высокий уровень игры, так что поздравляю и с сегодняшней победой», – сказала Андреева во время церемонии награждения.
23-летняя Костюк впервые в карьере выиграла турнир категории WTA-1000. Для украинской теннисистки титул в Мадриде стал третьим на турнирах WTA.
Материалы по теме
