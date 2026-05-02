Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ольховский: для Андреевой финал в Мадриде — внушительный результат

Комментарии

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение российской теннисистки Мирры Андреевой в финале турнира WTA-1000 в Мадриде от украинки Марты Костюк (3:6, 5:7).

Мадрид (ж). Финал
02 мая 2026, суббота. 18:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

«Не было откровенного перелома во втором сете. Костюк удачно подала на брейк-пойнте навылет. Игра была с большим количеством ошибок. На мой взгляд, девушки играли сумбурно. Не просматривалось какой-то тактики. Не понимал, за счёт чего хотели выиграть. Вроде играли в свой теннис, но были ошибки. Костюк была немного удачливее.

Результат у Мирры на грунте очень хороший. Но фавориты — Соболенко и Рыбакина. Для меня сюрприз, что они проиграли. Но такое случается. Андреева немного находит свой ритм. Для неё финал в Мадриде — внушительный результат. Там играли все сильные. Это говорит о том, что есть класс», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android