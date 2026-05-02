Ольховский: для Андреевой финал в Мадриде — внушительный результат

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение российской теннисистки Мирры Андреевой в финале турнира WTA-1000 в Мадриде от украинки Марты Костюк (3:6, 5:7).

«Не было откровенного перелома во втором сете. Костюк удачно подала на брейк-пойнте навылет. Игра была с большим количеством ошибок. На мой взгляд, девушки играли сумбурно. Не просматривалось какой-то тактики. Не понимал, за счёт чего хотели выиграть. Вроде играли в свой теннис, но были ошибки. Костюк была немного удачливее.

Результат у Мирры на грунте очень хороший. Но фавориты — Соболенко и Рыбакина. Для меня сюрприз, что они проиграли. Но такое случается. Андреева немного находит свой ритм. Для неё финал в Мадриде — внушительный результат. Там играли все сильные. Это говорит о том, что есть класс», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.