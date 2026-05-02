«Иногда со мной непросто работать». Андреева — своей команде после поражения в Мадриде
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева обратилась к своей команде после поражения в финале турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). Андреева проиграла украинке Марте Костюк со счётом 3:6, 5:7.
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
«Спасибо моей команде за то, что вы всегда рядом со мной. Извините… (Плачет.) Я обещала себе, что не буду плакать. Спасибо моей команде за то, что вы всегда поддерживаете меня — и в хорошие моменты, и в трудные. Я знаю, что со мной иногда, возможно, непросто работать, но я действительно очень ценю всю вашу поддержку и всё, что вы для меня делаете. Большое вам спасибо», – сказала Андреева во время церемонии награждения в Мадриде.
Материалы по теме
