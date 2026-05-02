«Иногда со мной непросто работать». Андреева — своей команде после поражения в Мадриде

«Иногда со мной непросто работать». Андреева — своей команде после поражения в Мадриде
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева обратилась к своей команде после поражения в финале турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). Андреева проиграла украинке Марте Костюк со счётом 3:6, 5:7.

Мадрид (ж). Финал
02 мая 2026, суббота. 18:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

«Спасибо моей команде за то, что вы всегда рядом со мной. Извините… (Плачет.) Я обещала себе, что не буду плакать. Спасибо моей команде за то, что вы всегда поддерживаете меня — и в хорошие моменты, и в трудные. Я знаю, что со мной иногда, возможно, непросто работать, но я действительно очень ценю всю вашу поддержку и всё, что вы для меня делаете. Большое вам спасибо», – сказала Андреева во время церемонии награждения в Мадриде.

Материалы по теме
Мирра проиграла украинке финал Мадрида и разрыдалась. Но станет 4-й в Чемпионской гонке
Мирра проиграла украинке финал Мадрида и разрыдалась. Но станет 4-й в Чемпионской гонке
