«Иногда со мной непросто работать». Андреева — своей команде после поражения в Мадриде

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева обратилась к своей команде после поражения в финале турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). Андреева проиграла украинке Марте Костюк со счётом 3:6, 5:7.

«Спасибо моей команде за то, что вы всегда рядом со мной. Извините… (Плачет.) Я обещала себе, что не буду плакать. Спасибо моей команде за то, что вы всегда поддерживаете меня — и в хорошие моменты, и в трудные. Я знаю, что со мной иногда, возможно, непросто работать, но я действительно очень ценю всю вашу поддержку и всё, что вы для меня делаете. Большое вам спасибо», – сказала Андреева во время церемонии награждения в Мадриде.