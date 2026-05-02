«Не думала, что смогу завоевать титул здесь». Костюк — о победе на «тысячнике» в Мадриде

23-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания). В финале она обыграла россиянку Мирру Андрееву со счётом 6:3, 7:5.

«Я чувствую себя невероятно, стоя здесь прямо сейчас. Мне потребовалось много лет, чтобы достичь этого. Сейчас я думаю только об одном слове — постоянство. Это проявляется каждый день, как бы тяжело это ни было. Независимо от того, насколько сильно вы любите или ненавидите то, что делаете. В последние годы я делала это очень хорошо. Так что очень горжусь собой и своей командой. Спасибо вам, ребята, за то, что вы были рядом со мной. Только мы знаем, через что нам пришлось пройти и сколько раз я хотела сдаться. Вы держали меня на плаву. Подталкивали меня продолжать. Вот почему я здесь сегодня.

Хочу поблагодарить всех своих соперников, с которыми я играла на этой неделе. Девушки выжали из меня максимум. Это был один из самых невероятных матчей для меня за эти недели. Две недели здесь были особенными. Никогда не думала, что смогу завоевать титул здесь. Это, безусловно, был не самый мой любимый турнир, но спасибо зрителям. Эта неделя была невероятной. Вы так сильно поддерживали меня каждый день. Без вас это было бы невозможно», — сказала Костюк на церемонии награждения.