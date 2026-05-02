23-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк завоевала второй титул в сезоне. Сегодня, 2 мая, она стала победительницей грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В финале она обыграла 19-летнюю россиянку Мирру Андрееву (восьмая в рейтинге) со счётом 6:3, 7:5.

Ранее в этом сезоне Костюк завоевала титул соревнований WTA-250 в Руане (Франция). Она одолела свою соотечественницу Веронику Подрез (209-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

23-летняя Марта Костюк впервые в карьере выиграла турнир категории WTA-1000. Для украинской теннисистки титул в Мадриде стал третьим на турнирах WTA.