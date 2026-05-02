Фото: Мирра Андреева и Марта Костюк получили трофеи турнира WTA-1000 в Мадриде

Сегодня, 2 мая, на грунтовых кортах турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) состоялся финальный матч. Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева проиграла украинке Марте Костюк (23-я в рейтинге) со счётом 3:6, 5:7. После матча состоялась традиционная церемония награждения. 19-летняя россиянка во время своей речи вновь расплакалась. Костюк получила за победу трофей чемпионки «тысячника» в обновлённом дизайне.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Мирра Андреева проиграла второй финал в карьере. Ранее она уступила в решающем матче на турнире в Нинбо — 2024. Для Костюк титул в Мадриде стал третьим в карьере и вторым в сезоне. Также Марта впервые выиграла «тысячник». По итогам соревнований она поднимется на 15-ю строчку мирового рейтинга.